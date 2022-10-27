«МегаФон» обеспечил высокоскоростной интернет в 13 кинотеатрах Москвы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«МегаФон» завершил строительство новых базовых станций в 13 кинотеатрах Москвы и повысил в них скорость мобильного интернета, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

«МегаФон» завершил строительство сетей в 13 реконструированных кинотеатрах столицы, которые ежемесячно посещают около 4 млн человек. Посетители обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Усиление сети потребовалось в связи с переоборудованием кинотеатров в районные центры «Место встречи». Это места притяжения местных жителей, где кроме кинозалов после реконструкции открылись досуговые центры, магазины, кафе, площадки для детских, праздничных и обучающих мероприятий, — сказано в сообщении.

В частности, высокоскоростным интернетом обеспечены центры на месте кинотеатров «София», «Киргизия», «Ангара», «Будапешт», «Рассвет», «Байконур», «Янтарь», «Экран», «Нева», «Марс», «Высота», «Эльбрус» и «Саяны». Качество интернета было приближено к 5G.

Также были модернизированы базовые станции, обеспечивающие связь вокруг кинотеатров. В результате скорость мобильного интернета у жителей близлежащих домов выросла вдвое.

До конца 2023 года в рамках этого проекта «МегаФон» обеспечит связью 32 кинотеатра.