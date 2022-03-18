Медведев заверил, что коллапса российской экономики из-за санкций не будет

Коллапса в экономике России не будет, в стране есть все возможности для собственного развития, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram. По мнению политика, ранее введённые санкции пошли государству только во благо, заставив активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.

Правительство уже приняло оперативные решения для поддержки наших людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора — в общем, коллапса в экономике не будет, — заверил Медведев.

Замглавы Совбеза считает, что сейчас Россия должна начать развивать своё производство в тех отраслях, где этого ещё не сделала. Задача, по его мнению, в нынешних условиях сложная, но выполнимая. Зато потом «недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, ещё не раз с болью пожалеют о том, что сделали», сказал он.

Медведев также напомнил, что, несмотря на то, что западные страны устроили тотальную блокаду России с целью обескровить её экономику, у Москвы осталось в мире много надёжных друзей и «кто кого сейчас изолирует — большой вопрос».

В Госдуме ранее сообщили, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Как заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что за последнюю неделю Россия доказала свою экономическую устойчивость.