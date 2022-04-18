Медведев: задушить Россию с помощью санкций не получится

Западные страны де-факто развязали против России экономическую войну, однако задушить экономику страны и изолировать её с помощью санкционного давления не получится, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию. По его мнению, на Россию оказывают беспрецедентное давление, страна фактически находится «на особом положении».

Мы к этому готовились, понятно, что ситуация сложная. Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого, — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия в условиях санкционного давления должна сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из них победительницей.

Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом, — подчеркнул Медведев, добавив, что в соревновании государств именно интеллектуальный потенциал является ключевым показателем.

Ранее Медведев назвал введение рестрикций западными странами одной из форм гибридной войны. Он отметил, что незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. По его словам, введённые в отношении России ограничительные меры приведут к дальнейшему коллапсу всех международных институтов, включая прежде всего Организацию Объединённых Наций.