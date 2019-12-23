https://static.news.ru/photo/92984caa-25a4-11ea-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции США не слишком навредят строительству газопровода «Северный поток—2».

По словам политика, задержка открытия может составить несколько месяцев.

Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту, — цитирует Медведева ТАСС.

На сегодняшний поток работы по строительству газопровода «Северный поток—2» завершены на 93%. Из 2460 км трассы проложено около 2300.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия намерена предпринять ответные меры на санкции со стороны США. Такое заявление сделал Дмитрий Песков. Также поручение проработать этот вопрос дал Дмитрий Медведев.