Медведев: Россия готова отстаивать «Северный поток — 2» в суде

https://static.news.ru/photo/1ec2b6d0-6464-11eb-97ab-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

При необходимости Россия может обратиться в суд для защиты своих интересов при реализации проекта «Северный поток — 2», однако в вопросе строительства газопровода больший вес имеют не столько судебные решения, сколько позиции отдельных стран, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Если всё-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только ещё нужно понять, в какой суд. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально можно обратиться и в американский суд, но только это всё будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займёт в этом смысле объективную позицию, — приводит слова Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы власти Германии придерживались жёсткой позиции и не прогибались под давлением Вашингтона. При этом, добавил он, сомнений в том, что проект будет достроен, нет.

У меня вообще-то нет никаких сомнений, что этот газопровод будет достроен, потому что он нужен. Он нужен нам, он нужен европейцам, в том числе ФРГ. Вот они (власти в Берлине. — NEWS.ru) должны сказать своё слово, — настаивает зампред Совбеза РФ.

При этом Медведев отметил, что, возможно, сроки реализации «Северного потока — 2» могут затянуться и к этому нужно быть готовыми.

Я полагаю, что всё будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придётся ещё каким-то терпением запастись, — указал он.

Ранее NEWS.ru писал, что госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в написанной им статье призвал страны Евросоюза продолжать диалог с Россией. По его словам, многие международные проблемы можно решить только в непосредственном сотрудничестве с Москвой. Он также обратил внимание на необходимость совместных действий в борьбе с пандемией COVID-19, изменением климата, окружающей среды.