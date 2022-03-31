Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём Telegram-канале он написал, что от поставок продовольствия из России зависят многие страны, по его словам, это «тихое, но грозное оружие».

Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях, — сказал он.

Медведев добавил, что Россия не будет поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию недружественным странам. Также Россия откажется от покупки продовольствия у таких государств. Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.

Он также добавил, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны. Приоритетом в поставках продовольствия он назвал внутренний рынок.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.