Медведев рассказал о шоках коронавируса для российской экономики

https://static.news.ru/photo/3eeb8be8-b065-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведев назвал три главных фактора, которые стали шоком для российской экономики в период пандемии коронавируса. Этой теме посвящена статья бывшего премьера в журнале «Россия в глобальной политике». Заместитель председателя Совета безопасности сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с кризисами прошлых лет.

Первым шоком для страны Медведев назвал падение цен на нефть.

Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов, — пояснил он, отметив при этом, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары».

Определённый опыт России позволит, по словам Медведева, просчитать дальнейшие риски и определить наиболее действенные меры для снижения последствий нефтяного обвала.



Вторым шоком он назвал меры, введённые государством на фоне эпидемии коронавируса. Случившееся, по словам Медведева, очень напоминает происходящее в начале 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако этот фактор, как считает экс-премьер, не будет мешать восстановлению экономики, если, конечно, не возникнут новые волны эпидемии.

Что касается третьего шока, то им стало падение зарубежного спроса на отечественные товары из-за ограничительных мер и временной приостановки логистических связей. Такое раньше наблюдалось только в период финансового кризиса в 2008–2009 годах. Медведев предупредил, что в случае новой волны коронавируса экономике будет нанесён сокрушительный удар, по силе сопоставимый с мировой войной.

Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт, — подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

По словам Медведева, объём мер государственной поддержки должен быть сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Задачами первоочередной важности он назвал поддержку наёмных работников и индивидуальных предпринимателей, снижение издержек бизнеса и сохранение бюджетных обязательств, передаёт РБК.

Ранее Медведев заявил, что экономическую эффективность от цифровизации нельзя покупать ценой «цифрового тоталитаризма». По его словам, «цифра» станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в мире после окончания пандемии коронавируса. Он уточнил, что в настоящее время на основе новейших технологических решений создаются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, писал NEWS.ru.