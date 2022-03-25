Медведев рассказал о последствиях экономической войны против России

Экономическая война, которую западные страны начали против России, приведёт к разрушению всего мирового экономического уклада. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Действия Запада, который арестовывает активы финансовых учреждений и Центробанка РФ, он назвал «войной без правил».

Они арестовывают активы финансовых учреждений и Центрального банка и даже ведут речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать. Ну слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны — разрушение всего мирового экономического уклада, — сказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что примеров экономической войны, которая началась в отношении России, ещё не было. Он назвал эту ситуацию «беспрецедентной». Песков отметил, что прогнозы относительно роста цен делать не стоит, вместо этого необходимо принимать меры для снижения негативных последствия и дальнейших рисков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

Санкции со стороны западных стран затронули отдельные сектора экономики и активы Центробанка. Также ограничительные меры были введены против высших должностных лиц, некоторых журналистов и российских бизнесменов. На фоне проведения РФ специальной военной операции несколько западных компаний решили уйти с российского рынка.