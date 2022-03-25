Медведев: у СП-2 хорошее будущее, если Европа включит голову

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Экономическая война, которую западные страны начали против России, приведёт к разрушению всего мирового экономического уклада. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Действия Запада, который арестовывает активы финансовых учреждений и Центробанка РФ, он назвал «войной без правил».

Они арестовывают активы финансовых учреждений и Центрального банка и даже ведут речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать. Ну слушайте, это и есть война без...