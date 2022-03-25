Медведев: у СП-2 хорошее будущее, если Европа включит голову
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:44, 26 марта 2022
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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У «Северного потока — 2» может быть успешное будущее в том случае, если иностранные партнёры включат голову и осознают, что у них есть налогоплательщики, избиратели и различные социальные задачи, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил: останавливая проект, европейская сторона нарушает общеэкономические законы. Медведев также отметил, что раньше цена на газ в Европе в $400–500 за кубометр считалось завышенной, в то время как сегодня стоимость газа гораздо выше.
Есть определённые законы, правда наши друзья их пытаются нарушать. Это общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать. Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников. Конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются, — сказал Медведев.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.