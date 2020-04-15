Медведев представит Путину предложения о дополнительной поддержке бизнеса

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Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев намерен представить президенту РФ Владимиру Путину свои идеи по поддержке бизнеса в сложившейся ситуации.

Я, по результатам нашей работы представлю главе государства свои соображения, — цитирует Медведева ТАСС.

Председатель правящей партии отметил, что сейчас получает большое количество обращений в соцсетях с вопросами о поддержке малого бизнеса. Как отметил Медведев, это помогает властям понимать, как развивается ситуация на местах.

Поручу обобщить предложения коллег, которые будут на связи, и, надеюсь, что они так или иначе будут проанализированы всеми. Они будут направлены в правительство. Этот вопрос я предварительно обсуждал и с главой государства, — подчеркнул председатель «Единой России».

Медведев при этом отметил, что сложная ситуация у бизнесменов из-за коронавируса в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему. При этом, как отметил зампред Совбеза, для того, чтобы избежать разорения, многие организации вынуждены сокращать персонал.

К сожалению, мы не уверены, что ситуация здесь в ближайшее время изменится к лучшему, — сказал он.

При этом Медведев пояснил, что сейчас предпринимателям всё сложнее выполнять свои обязательства перед работниками. При этом он подчеркнул, что ситуацию при которой миллионы людей лишатся своих доходов допускать нельзя.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев охарактеризовал ситуацию в экономике.