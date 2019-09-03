https://static.news.ru/photo/9fc503e6-ce47-11e9-af99-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно в ближайшее время закончить работу над законопроектом против картельного сговора и внести его в Госдуму. Подготовкой поправок занимается Федеральная антимонопольная служба.

У нас есть срок исполнения — это 5 сентября. Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены, нужно завершить их подготовку и как можно быстрее направить в Государственную думу, — сказал глава правительства, открывая совещание о расходах бюджета РФ в 2020–2022 годах в части ЖКХ и жилищного строительства.

По словам премьера, такие действия наносят прямой ущерб не только регионам, но и федеральному бюджету.

Ранее News.ru писал, что по оценкам ФАС, совокупный ущерб от картельных сговоров в стране может достигать 2% от ВВП, то есть бюджет ежегодно теряет миллиарды рублей. В 2017 году в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Чаще всего выявляются факты картелизации в дорожном строительстве, закупке лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорте и перевозке, ЖКХ, закупке продуктов питания.