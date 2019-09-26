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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена продолжать закупать нефть и газ у Ирана, невзирая на мнение США по этому поводу.

Эрдоган отметил, что не испытывает опасений по поводу санкций со стороны США. Иран — крупнейший поставщик нефти в Турцию, в прошлом году он поставил Анкаре более 25 млн тонн, передаёт...