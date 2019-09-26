Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить средства на увеличение стоимости родового сертификата.
Распоряжение глава правительства озвучил после общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «
Согласно документу, выполнением поручения займутся Минздрав, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд ФОМС и Фонд социального страхования. С 2020 года размер сертификата должен составить 12 тысяч рублей.
Целью данной меры является финансирование оплаты помощи беременным женщинам для профилактики абортов.
Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что количество абортов в России за четыре года сократилось на 30%. По её словам, в прошлом году из 290 тысяч россиянок, которые хотели искусственно прервать беременность и прошли психологическое консультирование, свыше 40 тысяч отказались от этой идеи и родили детей.