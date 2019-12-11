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Работу 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей пресекли специалисты Росфинмониторинга. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Совместно с ЦБ, ФСБ, МВД, Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей. С учётом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях...