Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Снижение с 1 января 2020 года порога беспошлинного ввоза в Россию посылок с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались ранее. Резолюция Дмитрия Медведева не означает, что это конечное решение. Оно ещё будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии, — приводит слова Осипова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Анастасия Ивлеева пришла на интервью Дмитрия Медведева из-за потребностей аудитории, заявил Олег Осипов. Он отметил, что такой формат общения политик проводил впервые.

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