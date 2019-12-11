https://static.news.ru/photo/9695389a-1c0d-11ea-b8fc-fa163e074e61_660.jpgАнтон СилуановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Снижение с 1 января 2020 года порога беспошлинного ввоза в Россию посылок с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались ранее. Резолюция Дмитрия Медведева не означает, что это конечное решение. Оно ещё будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии, — приводит слова Осипова ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Анастасия Ивлеева пришла на интервью Дмитрия Медведева из-за потребностей аудитории, заявил Олег Осипов. Он отметил, что такой формат общения политик проводил впервые.