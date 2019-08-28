https://static.news.ru/photo/52b89b28-c977-11e9-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: government.ru

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку выслушать предложения «Транснефти» и «Роснефти» относительно пунктов сдачи и приёма нефти.

По итогам их изучения замглавы кабмина должен будет сформулировать позицию и представить её на рассмотрение премьеру.

Некоторое время назад глава «Транснефти» Николай Токарев в ходе встречи с Медведевым предложил передать его компании в операционное управление приёмные пункты, а также высказал идею о введении сертификации лабораторий, анализирующих качество сырья. По его словам, данные меры направлены на предотвращение инцидентов, подобных тому, что произошёл на трубопроводе «Дружба».

Руководство «Роснефти», в свою очередь, направило на имя премьера письмо, в котором была изложена иная точка зрения, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Медведев заявил, что ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» причинила России репутационные убытки. Он потребовал сделать всё необходимое, чтобы подобные инциденты не повторялись.