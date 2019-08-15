https://static.news.ru/photo/7d13fcf6-bf53-11e9-95e1-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/News.ru
Стратегию экспорта услуг до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на заседании кабмина.
Я подписал стратегию экспорта услуг до 2025 года. Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объем экспорта должен достичь $100 млрд, — цитирует Медведева РИА Новости.
Премьер добавил, что в подписанных им документах определены такие приоритеты, как транспорт, строительство, а также высокотехнологичные услуги — «медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений».
Как писал News.ru, в феврале в Минэкономразвития сообщили, что согласно проекту стратегии развития экспорта услуг до 2025 года обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) является одним из приоритетов.