https://static.news.ru/photo/7d13fcf6-bf53-11e9-95e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стратегию экспорта услуг до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на заседании кабмина.

Я подписал стратегию экспорта услуг до 2025 года. Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объем экспорта должен достичь $100 млрд, — цитирует Медведева РИА Новости .

Премьер добавил, что в подписанных им документах определены такие приоритеты, как транспорт, строительство, а также высокотехнологичные услуги — «медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений».

Как писал News.ru, в феврале в Минэкономразвития сообщили, что согласно проекту стратегии развития экспорта услуг до 2025 года обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) является одним из приоритетов.

Кроме этого, проекта документа предусматривал налоговые льготы для компаний из сферы кино- и телепроизводства, которые продают контент за рубеж не менее чем на $1 млн в год.