https://static.news.ru/photo/ec187a48-ca69-11e9-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативных актов, которые устанавливают порядок организации и проведения крабовых аукционов.

Документы предусматривают строительство 41 судна для добычи краба. Из них 31 судно будет предназначено для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а остальные – для Северного бассейна. Стоимость каждого проекта составит около 1 млрд рублей. Срок строительства судна и регистрации имущественных прав на него не может превышать пяти лет.

Пакет документов содержит перечни видов крабов в определенных районах их добычи, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству судов, а порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи крабов в инвестиционных целях, сообщается на сайте Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что определенные размеры лотов и их количество позволят предотвратить браконьерство, поскольку рассчитаны исходя из необходимого ресурсного обеспечения эффективной эксплуатации промысловых судов на период закрепления квот крабов в инвестиционных целях.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Юрий Трутнев потребовал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение президентского поручения о строительстве краболовного флота. По его словам, организация срывает ускоренное развитие Дальнего Востока.