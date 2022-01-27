Медведев описал последствия запрета долларовых операций для банков России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев описал последствия возможного запрета проведения операций в долларах для российских банков в интервью ведущим СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая предусматривает уменьшение количества долларов.

Сейчас это [доля доллара], по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлинга, иена и так далее. И золото, естественно, — отметил Медведев.



По его словам, возможный запрет на обращение евро можно компенсировать операциями в юанях, которые являются весьма перспективной валютой, а конвертируемость рубля будет так или иначе обеспечиваться за счёт торговли. В случае же отключения России от системы SWIFT будет задействована собственная система передачи данных, подготовленная Центробанком и способная осуществлять все необходимые функции внутри страны.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.