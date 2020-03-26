https://static.news.ru/photo/b30976b2-6ea6-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Константин Чуйченко Фото: scrf.gov.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с министром юстиции Константином Чуйченко.

По данным секретариата Медведева, в ходе встречи обсуждалось обеспечение защиты интересов страны и отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин рассказал о новых мерах против коронавируса. Он высказал предложение, реализация которого должна защитить бизнес от банкротства. По его мнению, для этого необходимо ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, а также взыскание штрафов и долгов.