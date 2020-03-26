Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с министром юстиции Константином Чуйченко.
По данным секретариата Медведева, в ходе встречи обсуждалось обеспечение защиты интересов страны и отечественных компаний в иностранных юрисдикциях,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин рассказал о новых мерах против коронавируса. Он высказал предложение, реализация которого должна защитить бизнес от банкротства. По его мнению, для этого необходимо ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, а также взыскание штрафов и долгов.
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