Медведев обратил внимание на проблемы трудового законодательства в РФ

https://static.news.ru/photo/4d3d7d12-a4eb-11ea-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, рассказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, ТК РФ нуждается в редактировании, пишет РИА Новости. Он добавил, что удалённая работа сохранит востребованность и после окончания пандемии коронавируса.

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы о дистанционной работе в России, Госдума в первом чтении рассмотрит в начале июня. Ранее об этом проинформировал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве мер по совершенствованию законодательной базы, помимо прочего, может быть закреплено понятие «комбинированная занятость». Оно подразумевает сочетание дистанционной деятельности и работы на предприятии.

Как писал NEWS.ru, рекомендовать Министерству труда и социальной защиты разработать необходимые поправки решили сенаторы Совета Федерации.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован и после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.