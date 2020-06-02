Медведев обратил внимание на проблемы трудового законодательства в РФ

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, рассказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, ТК РФ нуждается в редактировании,
Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы о дистанционной работе в России, Госдума в первом чтении рассмотрит в начале июня. Ранее об этом проинформировал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
В качестве мер по совершенствованию законодательной базы, помимо прочего, может быть закреплено понятие «комбинированная занятость». Оно подразумевает сочетание дистанционной деятельности и работы на предприятии.
Как писал NEWS.ru, рекомендовать Министерству труда и социальной защиты разработать необходимые поправки решили сенаторы Совета Федерации.
В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован и после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.
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