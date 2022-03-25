Медведев оценил возможность повторения дефолта 1998 года

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопрос о вероятности повторения дефолта 1998 года. По его мнению, такая ситуация невозможна. Он отметил, что в конце 90-х годов Россия была гораздо меньше защищена, чем в настоящее время, сообщает РИА Новости.

В одну воду невозможно вступить дважды. <...> Наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено, — сказал Медведев.

Он вспомнил кризисы 2008 и 2014 годов, когда занимал посты президента и премьер-министра соответственно. Нынешняя ситуация, по его словам, отличается тем, что России объявлена экономическая война, которую Запад пытается вести без правил. Тогда же РФ вместе с другими странами боролась с международным финансовым кризисом.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заверил, что россиянам не следует беспокоиться за судьбу их банковских накоплений. Он пояснил, что в условиях повышенной процентной ставки со стороны ЦБ РФ сбережения в рублях стали очень выгодными. Проценты по депозитам в банках достигли уровня в 20%, что можно сопоставить с прогнозируемым уровнем инфляции.