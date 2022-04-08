Медведев: незаконные санкции приведут к разрушению мирового порядка

Незаконные санкции в отношении России рано или поздно закончатся, но их итогом может стать разрушенный мировой порядок и тяжёлые последствия для мировой экономики. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём Telegram-канале он отметил, что незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. По его словам, введённые в отношении России ограничительные меры являются беспрецедентными по масштабу, они приведут к дальнейшему коллапсу всех международных институтов, включая прежде всего Организацию Объединённых Наций.

Он объяснил, что введённые иностранными странами санкции можно считать незаконными, так как они были приняты без одобрения Совета Безопасности ООН. Приятые на фоне специальной операции на Украине рестрикции он посчитал нарушением прав Российской Федерации как суверенного государства.

Незаконные санкции, как и всё в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжёлые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран, — сказал Медведев.

Он отметил, что незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости страны. Он назвал введение рестрикций западными странами одной из форм гибридной войны.

В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права, — указал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ, Запад с помощью санкционного давления пытаются радикально ослабить Россию и вызвать недовольство властями внутри страны, однако, отмечает Медведев, ограничительные меры вызывают обратный эффект — консолидацию гражданского общества вокруг руководства и укрепление существующего политического режима.

Ранее Медведев заявил, что введение санкций в отношении России со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкшей увеличение цен на энергоресурсы. Он подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах». В связи с этим Медведев предсказал движение к «обновлению финансовой системы» и возможный отказ от резервных валют.

Также заместитель председателя Совбеза РФ отмечал, что страны Запада, начавшие в отношении России санкционную войну, покусились на глобальные экономические ценности. Им следует ждать от Москвы симметричный ответ. Он считает, что Запад может и дальше отказываться от экономических ценностей, «если им это не дорого». Однако Москва в любом случае ответит, и её действия могут быть эффективными.