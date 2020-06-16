Медведев призвал избежать появления «цифрового Большого брата»

https://static.news.ru/photo/f0c807fa-b05c-11ea-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономическую эффективность от цифровизации нельзя покупать ценой «цифрового тоталитаризма», заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «цифра» станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в мире после окончания пандемии коронавируса.

Но критически важно провести чёткое разграничение между благами, которые даёт цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого брата», — отметил он в своей статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

Медведев подчеркнул, что нельзя допустить ограничений фундаментальных прав и свобод человека.

Он уточнил, что в настоящее время на основе новейших технологических решений создаются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни. По его мнению, сейчас необходимо приступить к тщательному анализу решений, связанных с формированием новых антикризисных институтов, чтобы понять, какие из них носят краткосрочный характер и от них желательно затем отказаться, а что «действительно является прорывом в будущее».

Особое внимание, считает замглавы Совбеза, нужно уделить организации производства в новых условиях, пересмотрев ряд норм ведения бизнеса с учётом эпидемиологических рисков. При этом он отметил, что это, скорее всего, повысит издержки в экономике.

Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек, но это повлечёт за собой выработку новых структурных и институциональных решений, — подчеркнул Медведев.

Он также сообщил, «регуляторная гильотина» в данных условиях не уходит на периферию, напротив, её актуальность набирает обороты, так как «цифра» требует решительного отказа от устаревших и «сковывающих» социально-экономический рост форм контроля и надзора.

Медведев пояснил, что ситуация с коронавирусом выдвинула новые требования к работе подобных секторов, которые непосредственно определяют условия жизни граждан. Он уточнил, что к ним, в том числе, относятся образование, здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации.

Глава Совбеза считает, что властям необходимо осмыслить долгосрочную роль цифровизации во всех этих сферах, чтобы качество их работы росло, так как «именно человеческий капитал, или, точнее, человеческий потенциал», в XXI веке выступает в роли ключевого фактора конкуренции.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин призвал развивать в России тенденции цифровизации, которые проявились во время коронавирусных ограничений. Глава государства считает, что нужно действовать на опережение. Он призвал отсекать «архаичные препоны», но не забывать о кибербезопасности и защите прав и свобод граждан.