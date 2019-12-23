https://static.news.ru/photo/aec74722-25a5-11ea-9bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа «очень гуманный».

Это очень гуманный тариф, и все и попытки его взвинтить закончились практически ничем. Если бы они нам сделали большой тариф, мы бы с ними не договорились, однозначно, — цитирует Медведева ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг информацию о том, что Москва якобы уже заключила контракты с пятью украинскими компаниями для прямых поставок газа на Украину.