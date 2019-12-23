Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа «очень гуманный».
Это очень гуманный тариф, и все и попытки его взвинтить закончились практически ничем. Если бы они нам сделали большой тариф, мы бы с ними не договорились, однозначно, — цитирует Медведева ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг информацию о том, что Москва якобы уже заключила контракты с пятью украинскими компаниями для прямых поставок газа на Украину.
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