Медведев назвал логичным требование платить за энергоресурсы в рублях

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это вызвано блокировками корреспондентских позиций, запретом на расчёты в долларах и евро и отключением части банков от системы SWIFT.

В этом случае мы говорим: раз всё остальное схлопнулось, платите рублями. Вот пусть изыскивают возможности платить. <...> Как эта схема будет работать, поживём — увидим. Но в ней есть прямая логика, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что европейцы «хорохорятся», говоря о возможности отказа от российского газа. По его словам, отказаться от российских поставок сразу у Европы не получится.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём придётся обходить европейские санкции. В свою очередь премьер Бельгии Александер де Кроо уточнил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ.