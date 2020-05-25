Медработники смогут брать автокредиты на льготных условиях

Программы льготного автокредитования будут доступны для медицинских работников, сообщили в Минпромторге России.
Уточняется, что льготные условия будут предоставляться заёмщикам, работающим в системе государственного здравоохранения. Кроме того, воспользоваться программой смогут также семьи с одним или несколькими детьми, не достигшими совершеннолетия,
На заседании правительства РФ 21 мая 2020 года утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу России средств резервного фонда РФ в размере 25 млрд рублей, в том числе: 7 млрд рублей на программу «льготного автокредитования», действие которой будет распространено на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, — пояснили в министерстве.
Как писал NEWS.ru ранее, кредит на образование по льготным условиям смогут выдавать госбанки, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. По его словам, пока необходимо дождаться решения Центрального банка России.
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