Медработники смогут брать автокредиты на льготных условиях

https://static.news.ru/photo/929a3962-9ecf-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программы льготного автокредитования будут доступны для медицинских работников, сообщили в Минпромторге России.

Уточняется, что льготные условия будут предоставляться заёмщикам, работающим в системе государственного здравоохранения. Кроме того, воспользоваться программой смогут также семьи с одним или несколькими детьми, не достигшими совершеннолетия, передаёт ТАСС.

На заседании правительства РФ 21 мая 2020 года утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу России средств резервного фонда РФ в размере 25 млрд рублей, в том числе: 7 млрд рублей на программу «льготного автокредитования», действие которой будет распространено на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, — пояснили в министерстве.

Как писал NEWS.ru ранее, кредит на образование по льготным условиям смогут выдавать госбанки, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. По его словам, пока необходимо дождаться решения Центрального банка России.