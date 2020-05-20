Медикам Подмосковья перечислили 2,3 млрд руб за работу во время пандемии

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Медицинским работникам и персоналу, задействованному в оказании помощи пациентам с коронавирусом, выплатили 2,3 млрд рублей в Подмосковье. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Общая сумма выплат по всем трём доплатам составила 2,311 млрд рублей, — сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «360».

Она уточнила, что на сегодняшний день более 16,6 тысячи работников медицинских организаций Подмосковья — врачи, средний и младший медперсонал, сотрудники скорой помощи, которые помогали пациентам с коронавирусом, — получили президентские выплаты на 910 млн рублей.

Федеральные выплаты перечислили 15 625 сотрудникам медицинских учреждений на 285,7 млн рублей. А региональную выплату, начисляемую работникам медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения, получили более 28,6 тысячи специалистов на 1,115 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.