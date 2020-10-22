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Медикам могут продлить выплаты за работу с больными коронавирусом

12:45, 22 октября 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство обсуждает возможность продления на следующий год доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, внимание будет сконцентрировано на более точном определении времени работы медиков в опасных зонах.

Именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения, — рассказал он во время собрания фракции «Единая Россия».

Он также отметил, что для этих целей у властей предусмотрен необходимый резерв, утончив, что реализация будет обеспечена за счёт резервного фонда правительства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом.

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