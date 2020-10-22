Медикам могут продлить выплаты за работу с больными коронавирусом

Российское правительство обсуждает возможность продления на следующий год доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, внимание будет сконцентрировано на более точном определении времени работы медиков в опасных зонах.
Именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения, — рассказал он во время собрания фракции «Единая Россия».
Он также отметил, что для этих целей у властей предусмотрен необходимый резерв, утончив, что реализация будет обеспечена за счёт резервного фонда правительства,
Как писал NEWS.ru, российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом.