Медикам могут продлить выплаты за работу с больными коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bcf92b40-144b-11eb-98d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство обсуждает возможность продления на следующий год доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, внимание будет сконцентрировано на более точном определении времени работы медиков в опасных зонах.

Именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения, — рассказал он во время собрания фракции «Единая Россия».

Он также отметил, что для этих целей у властей предусмотрен необходимый резерв, утончив, что реализация будет обеспечена за счёт резервного фонда правительства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом.