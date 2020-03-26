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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала снижение цен на медицинские маски в период с 17 по 23 марта в 15 регионах России.

Максимально маски подешевели в Красноярском крае – на 68%. Их цена в регионе составляет 6,4 рубля за штуку. Минимальное снижение стоимости масок отмечено в Забайкальском крае и Костромской области – на 5%.

Всего по итогам мониторинга цен на маски по России ведомство получило данные 1,609 тысячи хозяйствующих субъектов. Отделения ФАС провели десятки внеплановых проверок, в результате чего в отношении 11 организаций были возбуждены уголовные дела в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай отправил в Россию свыше 30 тонн средств индивидуальной защиты, в том числе около 25,5 млн медицинских масок.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.