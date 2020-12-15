МЭА предрекает риски для нефтедобычи из-за новогодних праздников

https://static.news.ru/photo/13509802-3eb8-11eb-a99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует риски для мирового спроса на нефть в период новогодних праздников. Каникулы могут спровоцировать новый рост заражений COVID-19 и очередные локдауны, говорится в декабрьском докладе ведомства.

В документах говорится , что фьючерсы на смесь марки Brent недавно впервые с марта 2020 года превысили отметку в $50 за баррель. Общая динамика торгов говорит об оптимизме на рынке в ближайшем будущем.

С другой точки зрения, на физическом рынке баррели только приближаются к уровню фьючерсных котировок, что подчёркивает сохраняющуюся неопределённость из-за COVID-19 для спроса во всём мире и стабильности рынка. <...> Тем временем скоро начнётся сезон новогодних праздников, который несёт в себе риск очередного скачка случаев заражения коронавирусом и возможность ужесточения карантинных мер, — отметили в МЭА.

Ведомство добавило, что ожидаемая «эйфория» на фоне начала вакцинации от COVID-19 частично объяснила увеличение стоимости нефти, но необходимо несколько месяцев, прежде чем критическая масса получивших препарат среди экономически активных граждан достигнет своего пика. Кроме того, МЭА повысило прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ до 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Министерство финансов РФ в настоящее время рассматривает различные сценарии разных уровней спроса на нефть. Экономисты считают, что доходы в российский бюджет от её продажи начнут снижаться в самом ближайшем будущем. Поступление в бюджет от нефтегазового сектора на сегодня составляет около 30%. Но РФ мало уделяет внимания преобразованиям и вкладывается в проекты по разведке нефти в Арктике, считают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия имеет внушительные запасы углеводородов, поэтому отказ от нефти и газа и переход на альтернативные источники энергии для неё не очень актуален. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.