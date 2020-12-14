МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/31ee2f62-3eb9-11eb-b097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста добычи нефти вне ОПЕК+ до 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Как сообщается в ежемесячном докладе агентства, по итогам текущего года МЭА по-прежнему прогнозируется падение добычи нефти в странах вне альянса ОПЕК+ на 1,3 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что в 2021 году производители, не входящие в ОПЕК и в ОПЕК+, включая США, увеличат добычу примерно на 400 тысяч баррелей в сутки после снижения на 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом году, — говорится в докладе.

В МЭА также прогнозируют риски для мирового спроса на нефть в период новогодних праздников. По данным агентства, каникулы могут спровоцировать новый рост заражений COVID-19 и очередные ограничения.

Отмечается, что фьючерсы на смесь марки Brent недавно впервые с марта 2020 года превысили отметку в $50 за баррель. Такая динамика торгов говорит об оптимизме на рынке в ближайшем будущем. На увеличение стоимости нефти частично повлияла «эйфория» на фоне начала вакцинации от COVID-19. Однако необходимо несколько месяцев, прежде чем критическая масса получивших препарат среди экономически активных граждан достигнет своего пика, считают в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с прогнозом, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%.