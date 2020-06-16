МЭА: ОПЕК+ в мае выполнила сделку на 89%

https://static.news.ru/photo/4ea56042-afb9-11ea-8104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Альянс ОПЕК+ в первый месяц действия новой сделки сократил добычу нефти на 9,4 млн баррелей в сутки, выполнив согласованные условия на 89%.

Как отмечается в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК+ в мае продемонстрировала сильный старт «своего исторического соглашения» о снижении производства на 9,7 млн баррелей в сутки, сократив добычу на 9,4 млн баррелей.

При этом Саудовская Аравия и Россия исполнили сделку почти на 100%, тогда как другие производители среди стран Персидского залива — на 90%, — говорится в докладе.

В нём уточняется, что в мае уровень выполнения сделки со стороны России составил 97%.

Первое место по сокращению добычи нефти в месячном выражении заняла Саудовская Аравия, снизив производство на 3,7 млн баррелей в сутки. За ней следуют Россия (1,95 млн) и ОАЭ (1,5). В целом в мире отмечается снижение на 11,8 млн.

Наихудшие итоги показали Габон (40%), Ирак (46%), Казахстан (73%), Нигерия (74%), Ангола (74%), Оман (81%).

При этом Мексика, которая не хотела брать на себя обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в мае — июне, согласившись лишь на 100 тысяч, в результате перевыполнила сделку в мае на 65%.

Ранее NEWS.ru писал, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня может обсудить вопрос о продлении майской квоты ещё на один месяц. При этом в официальную повестку включён лишь вопрос о результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

6 марта ходе заседания ОПЕК+ государствам — участникам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.