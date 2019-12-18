Арбитражный суд Москвы отказал Международному банку Санкт-Петербурга (МБСП) в удовлетворении иска к Центробанку о возврате лицензии.
Отказать банку МБСП (АО) в удовлетворении заявления полностью, — цитирует ТАСС решение суда.
Лицензии на осуществление банковских операций МБСП лишился 31 октября. Решение о её отзыве в ЦБ обосновали использованием банком рискованной бизнес-модели и образованием большого объёма проблемных активов.
Ранее NEWS.ru писал, что регулятор назначил проверку финансового состояния МБСП, в ходе которой были выявлены признаки вывода средств. Подобные операции осуществлялись путём передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов.