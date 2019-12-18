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Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. Он добавил, что в начале 2020 года ожидается показатель ниже 3%, передаёт корреспондент NEWS.ru.

На прямой линии с представителями СМИ лидеру также задали вопрос о проблемах в медицинской отрасли, в частности о серьёзной разнице в оплате труда у врачей разных категорий и из разных...