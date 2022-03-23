Матвиенко прокомментировала решение перевести расчёты за газ в рубли
Матвиенко: указ Путина о расчёте за газ в рублях может укрепить финансовую систему России
Никита Чайка
Никита Чайка
20:24, 23 марта 2022
Валентина МатвиенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Перевод расчётов за российский газ, поставляемый странам Запада в рубли является важнейшим моментом, способным не только укрепить финансовую системы России, но и, в перспективе, создать новую культуру экономического сотрудничества, в основе которого будет доверие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале. Она отметила, что от расчётов валютой, которая себя скомпрометировала, и к которой доверия больше нет, нужно отказываться.
Это важнейший момент, который сможет коренным образом повлиять не только на стабилизацию и укрепление финансовой системы РФ<...>Торговать надо в тех валютах, к которым есть доверие. И нужно уходить от расчётов в тех валютах, которые себя полностью скомпрометировали и к которым доверия больше нет. Никакого, — сказала она.
Говоря о недоверии, Матвиенко заявила, что страны Запада своими действиями запустили «неизбежную своеобразную цепную реакцию».
Он отметила, что Запад выступил, как «настоящий мошенник», в своей попытке лишить Россию золотовалютных резервов. Она отметила, что подобные действия Запада являются экономическим преступлением «в особо крупном размере».
Я считаю, то, что сделал Запад, заморозив, а фактически, отобрав сотни миллиардов золотовалютных резервов России — финансовое преступление, — заявила глава Совфеда.
23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отказ от расчётов в долларах и евро за газ является историческим решением. По его мнению, оно станет шагом к дедолларизации российской экономики.