Матвиенко призвала снижать ценники в магазинах Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах в связи с укреплением рубля

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен на товары в магазинах, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что после резкого падения в феврале-марте рубль укрепился и практически вернулся к прежним показателям.

Рубль резко просел, все ценники переписали даже там, где нет долларовой составляющей, от 30% до 70%, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что, несмотря на уверенное повышение курса национальной валюты, ценники в магазинах остались на прежнем уровне.

Давайте вместе с рублём поставим прежние ценники, — заключила спикер Совфеда.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, что цены на медикаменты во многих регионах России выросли из-за необъяснимой жадности коммерсантов. Руководитель надзорного органа потребовал от подчинённых продолжать мониторинг стоимости лекарств.