Матвиенко призвала Минпромторг согласовать меры по контролю над метанолом

В правительство России внесено постановление о контроле над использованием метилового спирта (метанола), чтобы он не применялся для производства контрафактного алкоголя. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Министерство промышленности и торговли не препятствовать принятию документа, передаёт ТАСС.

Я знаю, что в правительство РФ внесён проект постановления, которым предусматривается контроль над метанолом и конкретно обязанность производителей его окрашивать, денатурировать — по-моему, так это называется — для того, чтобы никто не мог его использовать для производства контрафактного алкоголя. Насколько я знаю, Министерство промышленности возражает против этого и не согласовывает это постановление, — заявила она.

Матвиенко не исключила, что идёт рабочий процесс по принятию решения, но напомнила, что от метилового спирта продолжают гибнуть люди. Она заявила, что государство должно контролировать, чтобы метанол использовался только в тех целях, в которых он производится, «и ни в коем случае не попадал в открытый розничный оборот».

Ранее сообщалось, что в Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом. Возраст пострадавших составляет 21–22 года.

Другой случай произошёл в Свердловской области, где в октябре местным жителям продали алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвало серию отравлений, жертвами которых стали 35 человек. Полиция задержала четверых подозреваемых.

В МВД предложили лицензировать оборот метилового спирта, а также ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. В ведомстве считают, что это позволит минимизировать риски отравления граждан.