Матвиенко предложила расширить льготную ипотеку на вторичный рынок жилья

https://static.news.ru/photo/d517bc54-3959-11eb-9e6b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: sf_press/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением расширить программу льготной ипотеки в РФ и включить в неё вторичное жильё.

С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой стороны, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии. Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки, — приводит слова Матвиенко телеканал «360».

Также спикер Совфеда читает, что в России важно активно развивать цифровое кредитование.

Мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки. В этой связи Росреестру важно активизировать работу по совершенствованию инструмента электронных закладных. Также нужно активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru, Минстрой работает над сохранением программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки общему падению доходов населения.