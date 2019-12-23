https://static.news.ru/photo/e5b53f6e-263b-11ea-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать.

Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять за счёт чего компенсировать выпадающие доходы, — рассказала спикер на пресс-конференции, приуроченной к закрытию осенней сессии Совета Федерации.

С 1 января 2020 года освобождается от НДФЛ матпомощь, выплачиваемая организациями (вузами), связанными с образовательной деятельностью по основным профессиональным программам, а также студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам (стажёрам). Максимальный размер выплат, подпадающий под действие льгот, составляет 4 тысячи рублей.

Ранее председатель Совфеда заявила, что государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям на условиях льготной ипотеки или вовсе бесплатно. Последняя мера поддержки действовала во время её работы в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.