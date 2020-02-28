https://static.news.ru/photo/78885680-5a28-11ea-b788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру Михаилу Мишустину вновь обсудить идею маркировки бутилированной воды.

По словам Матвиенко, такие меры необходимы из-за низкого качества воды на рынке и предотвращения обмана покупателей, когда в воду из-под крана досыпаются некие минеральные соли.

Давайте вернемся к этой теме, это здоровье людей, это качество и это очень большой бизнес, — сказала она.

Матвиенко также добавила, что часто состав бутилированной воды не соответствует заявленному на этикетке. В качестве примера она привела некую зарубежную компанию, которая выдаёт за импортную воду то, что разливается в Мытищах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от ЛДПР предложили законопроект, который обяжет делать дополнительную маркировку лекарственных препаратов, которые запрещено употреблять водителям во время управления транспортным средством.