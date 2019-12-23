https://static.news.ru/photo/42a69a52-2627-11ea-b4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной санкции США против «Северного потока — 2».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Как ранее писал NEWS.ru, газопровод «Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км.