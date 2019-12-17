https://static.news.ru/photo/6a149d1e-2118-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Министерства экономического развития Максима Орешкина снизить НДС для цветоводов. По её словам, чиновник не может об этом не знать, поскольку подобные жалобы уже поступили в правительство.

Матвиенко уточнила, что участники рынка просят вдвое снизить налог, ставка которого с 1 января 2019 года составляет 20%. Об этом сообщает РБК.

Это серьёзная отрасль, развивается, не губите её на корню, они сейчас уже практически загибаются, — отметила глава Совфеда.

Она добавила, что «наши розы пахнут и стоят долго», а завозимые в Россию голландские розы, «на самом деле не голландские», а выращиваются в Марокко, поливаются «всякой ерундой» и свежими остаются недолго.

Агентство отмечает, что отечественные производители занимают лишь 10–15% российского рынка срезанных цветов. Его объём оценивается в 1,6 млрд штук и в $3,5 млрд в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Орешкин рассказал о позитивном влиянии отмены налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих на экономику. Таким образом министр ответил на вопрос главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли глава ведомства подобную инициативу.