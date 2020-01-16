https://static.news.ru/photo/3b3e9338-385f-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной налоговой службы РФ и кандидат на пост премьер-министра страны — Михаил Мишустин — не только наладил эффективный сбор налогов. Это многопрофильный специалист, менеджер, понимающий и чувствующий сильные и слабые места экономики, рассказала NEWS.ru спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик вспомнила совместную работу с чиновником, когда тот руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. По её словам, Мишустин довёл до совершенства управление ведомством.

Он многопрофильный специалист, менеджер, который понимает и чувствует сильные и слабые места экономики, понимает, что нужно делать для обеспечения её роста, как поддержать важные отрасли, какие дополнительные условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса для его активного развития, для инвестиций, — резюмировала Матвиенко.

Спикер добавила, что у Мишустина «всё получится» на посту премьер-министра России.

Госдума РФ согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на должность главы кабмина. Такое решение было принято в ходе думского заседания.

В поддержку Мишустина ранее высказались члены «Единой России» , «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ тем временем решила воздержаться от голосования по предложенной президентом кандидатуре. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясен состав нового кабмина и его программа, писал NEWS.ru.