Матвиенко заявила, что Европа может отказаться от российских энергоресурсов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что европейские страны могут отказаться от российских энергоресурсов, передаёт РИА Новости. Ранее она отметила, что в России не наблюдается паники из-за введённых западными странами санкций. По её словам, на фоне санкционного давления правительство работает слаженно и организованно.

Нельзя исключать, что Европа откажется от российских энергоресурсов, — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что отказ западных стран от взаимовыгодного сотрудничества и российских энергоресурсов уже негативно сказался на жизни миллионов европейцев, а также отразился и на США. В Соединённых Штатах Америки, по его словам, инфляция зашкаливает.

Он также добавил, что Россия может нарастить потребление энергоресурсов на внутреннем рынке, а также увеличить их поставку в другие регионы мира.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Он призвал конгресс «срочно решить» проблему высокой инфляции.