Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

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Материнский капитал в России могут разрешить направлять на оплату ремонта жилья, соответствующее предложение готовы поддержать в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ и во всех парламентских фракциях.

Президентское движение ОНФ в ближайшее время направит соответствующую инициативу на рассмотрение в правительство, руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

У нас есть проект «Прямая линия. Продолжение». В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала. Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. «Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья, — цитируют Зимову «Известия».

Как рассказала член ОП, согласно результатам исследования «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», за возможность тратить маткапитал на ремонт высказались 46% респондентов, ещё 44% считают, что необходимо разрешить тратить эти деньги на покупку авто.

Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально, — пояснила Зимова.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала инициативу, отметив, что ремонт — это большие расходы, особенно если в семье недавно родился ребёнок, а у семьи невысокий доход.

Также положительно отнеслись к предложению зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов, зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Для многих семей решение квартирного вопроса с помощью ипотеки невозможно, особенно для многодетных. Они просто не могут себе этого позволить, при этом, как правило, вынуждены жить в квартире или доме, которые требуют ремонта. То есть для них это более реальная история, чем брать кредит на квартиру, который банк может и не дать, — резюмировала председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Как писал NEWS.ru ранее, материнский капитал на первого ребёнка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей. О планирующейся индексации на 3,7% рассказали в пресс-службе Минтруда.