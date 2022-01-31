Маткапитал и социальные выплаты в России увеличатся с 1 февраля

В России с 1 февраля материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций проиндексируюи на 8,4%. Об этом сообщает РИА Новости. Также вырастут пенсии неработающих пенсионеров.

В 2022 году материнский капитал впервые индексируется по фактической инфляции. его размер на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тесячи рублей.

Кроме того, увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности будут увеличены суммы выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России и гражданам, пострадавшим на производстве.

Также индексация охватит пособия для семей с детьми: единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Размеры пособий приводятся на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

Отмечается также, что социальное пособие на погребение в этом году установлено на уровне 6 964,68 рубля. Однако размер социального пособия на погребение следует уточнять в территориальном органе ФСС.

Пенсионеры с февраля начнут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%. Поскольку с января им была произведена выплата пенсий из расчёта индексации на 5,9%, то будет сделан перерасчёт.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит отцам получить материнский капитал, если не имевшая гражданства РФ мать ребёнка умерла. Сейчас денежную поддержку от государства получают лишь отцы тех детей, чьи матери были россиянками. Сюда же относятся и женщины не скончавшиеся, а лишённые родительских прав.