https://static.news.ru/photo/9e644830-3d24-11ea-8402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что расходы федерального бюджета на материнский капитал через два-три года составят 250-290 млрд рублей в год. По её данным, в этом году на эти цели будет потрачено порядка 100 млрд рублей.

Сейчас по предварительным расчётам, это порядка 100 млрд рублей на первый год, — цитирует ТАСС Голикову.

В дальнейшем, по её словам, произойдёт увеличение «в зависимости от использования семьями своих возможностей» и к 2022-2023 году сумма «стабилизируется» на уровне 250-290 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, 15 января Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей.