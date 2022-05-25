Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля «Известия»: Госдума предложила разрешить тратить материнский капитал на покупку машины

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Такое предложение в адрес вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой направила заместитель председателя комитета Думы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как полагает парламентарий, семьи могли бы использовать маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года кредитной программы «Семейный автомобиль». По словам Лантратовой, к ней часто поступают обращения подобного толка.

Фракции «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР поддержали это предложение. Там, в частности, напомнили, что в 2017 году эти фракции совместно с КПРФ разработали похожий законопроект, однако тогда правительство его не поддержало. В своём заключении кабмин указал, что при покупке автомобиля не учитываются интересы ребёнка.

В свою очередь, в КПРФ напомнили, что главной проблемой молодых семей всё же является отсутствие жилья и если разрешить покупать на средства материнского капитала автомобили, семьи продолжат оставаться без собственных квартир.

Ряд субъектов РФ уже сегодня разрешает использовать средства маткапитала на покупку автомобиля. В частности, это можно делать в Калининградской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Карелии, Смоленской, Ростовской, Сахалинской областях, в Бурятии, Якутии и Ненецком автономном округе.