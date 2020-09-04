Тарелка овсяной каши рекордно подорожала

Значимость этого пищевого продукта выражена в знаменитой пословице «Каша — мать наша». Увы, но в России оптовая цена овсяных хлопьёв за последний год выросла на 22,1% и составила на конец лета 27,1 тысяч рублей за тонну. Это видно из нового исследования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), которое есть в распоряжении NEWS.ru. Причина повышения цен на овёс — очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора, полагают аналитики ИКАР. В случае колебаний розничной цены, заявили в «Руспродсоюзе» потребители вряд ли будут массово переключаться на другие виды круп. Вместе с тем, Минсельхоз не прогнозирует дефицита сырья для производства овсяных хлопьев на территории России, а сбор урожая в 2020 году будет способствовать стабилизации цен на овёс, заверили в ведомстве. Относительно ситуации с ценами в магазинах в Минпромторге не смогли оперативно ответить на наш актуальный запрос.

Цены на овсяные хлопья в завершающемся крупяном сезоне 2019-20 годов (сентябрь-август) в основном росли вслед за ценами на сырьё, ставя всё новые рекорды. В сезоне 2020-2021 годов производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овёс. Таким образом, цены в данном сегменте крупяного рынка будут, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне, подозревают в ИКАР.

По состоянию на конец августа текущего года средняя оптовая цена на овсяные хлопья составила 27,1 тыс. рублей за тонну с НДС. Предыдущий максимум — 24,9 тыс. рублей за тонну с НДС в конце апреля 2016 года. В конце августа 2019 года — 20 тыс. рублей за тонну с НДС, следует из аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка.

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Причина повышения цен на овёс — очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора. Кроме того, качество зерна из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки в Западной Сибири — крупнейшем регионе производства овса — невысокое. Ирина Глазунова замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

В настоящее время, добавила Глазунова, цены на него в Алтайском крае выросли до 13 тысяч руб/т с НДС по сравнению с 6,1 тысячи руб/т с НДС на начало сентября прошлого года.

Как пояснили нашему изданию в Минсельхозе, сегодня выращивание овса ведётся во всех субъектах Российской Федерации, при этом около 40% валового сбора приходится на Сибирский федеральный округ и порядка 29% — на Приволжский федеральный округ. В 2020 году посевная площадь овса составила 2,5 млн га, что соответствует уровню прошлого года (в 2019 г. — 2545,4 тысячи га), проинформировали в ведомстве.

По данным органов управления субъектов агропромышленного комплекса (АПК), валовой сбор овса в текущем году прогнозируется на уровне прошлого года — около 4,4 млн тонн, при урожайности 18 ц/га.

Минсельхоз не прогнозирует дефицита сырья для производства овсяных хлопьев на территории России. Сбор урожая 2020 года будет способствовать стабилизации цен на овёс, — успокоили в министерстве.

Директор института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в свою очередь не советует потребителям закупаться впрок и создавать запасы в домашнем хозяйстве: овсяные хлопья содержат масло и при длительном хранении склонны к прогорканию. К тому же уборка во многих регионах ещё продолжается и ситуация может до некоторой степени исправиться, уточняет он.

Да, скорее всего, на протяжении всего сезона нас ожидает повышенный ценовой фон на этот продукт, но потребители к нему приспособятся и никакой катастрофы не случится. Ведь по другим крупам и по зерну в целом ситуация нормальная. Дмитрий Рылько институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Вместе с тем, зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов признаёт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены на овсяные хлопья увеличились с 16-17 р./кг. до 22-23 р./кг.

Причина — низкий урожай овса в текущем сельскохозяйственном сезоне (3.9 млн тонн против 4.4 млн тонн годом ранее). Кроме снижения валового сбора овса, прогнозируется снижение доли овса крупяных кондиций в общем объёме урожая. Спрос на овсяные хлопья мы оцениваем как неэластичный. Дмитрий Леонов зампред правления «Руспродсоюза» зампред правления «Руспродсоюза»

Леонов отметил, что цена на них невысокая, поэтому маловероятно, что потребители будут массово переключаться на другие виды круп в случае колебаний розничной цены.

Сокращение посевных площадей и крайне благоприятные условия для формирования нового урожая в Сибири — это главные причины. Розничные цены будут расти, но этот рост будет размазан, думаю, как минимум три-четыре месяца, — сказал он.

Рост цен будет, убеждён директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов. И всё это, по его словам, станет очевидным в течение в трех-четырёх месяцев.

Можно с уверенностью говорить, что будет быстрый рост цен в ближайший месяц. Ведь овса может быть и не мало уродилось, но всё же овса который подходит для продовольствия, для хлопьев, его не так много. Андрей Сизов директор центра «СовЭкон» директор центра «СовЭкон»

Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорит, что овсяного зерна у нас в стране более чем достаточно, «его производят более 4,5 млн тонн, девать его некуда». По его словам, в Российской Федерации производится примерно 120-130 тысяч тонн овсяных хлопьев, для их производства требуется 250-300 тысяч тонн овса.

То есть дефицита овса в стране нет. Поэтому для производства овса всегда найдутся нужные объемы. Курс рубля падает и очень серьёзно, поэтому в рублёвом эквиваленте экспорт архивыгоден. Овёс, увы, не экспортная культура. Его на экспорт не берут. Его в России 4,5 млн или чуть меньше в этом году, но более чем достаточно. Но коль растёт цена на пшеницу, будет расти цена и на овёс. В стоимости самого товара стоимость сырья составляет до 90%, если зерно будет дорожать, прямо пропорционально будет дорожать и продукция из этого зерна. Понятное дело. Аркадий Гуревич президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий

В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров добавил, что если овёс подорожал, то дефицита не возникнет. По его мнению, «дефицит обычно возникает до подорожания, а когда цены уже поднялись дефицита не будет».