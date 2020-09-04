Тарелка овсяной каши рекордно подорожала

Значимость этого пищевого продукта выражена в знаменитой пословице «Каша — мать наша». Увы, но в России оптовая цена овсяных хлопьёв за последний год выросла на 22,1% и составила на конец лета 27,1 тысяч рублей за тонну. Это видно из нового исследования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), которое есть в распоряжении NEWS.ru. Причина повышения цен на овёс — очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора, полагают аналитики ИКАР. В случае колебаний розничной цены, заявили в «Руспродсоюзе» потребители вряд ли будут массово переключаться на другие виды круп. Вместе с тем, Минсельхоз не прогнозирует дефицита сырья для производства овсяных хлопьев на территории России, а сбор урожая в 2020 году будет способствовать стабилизации цен на овёс, заверили в ведомстве. Относительно ситуации с ценами в магазинах в Минпромторге не смогли оперативно ответить на наш актуальный запрос.
Цены на овсяные хлопья в завершающемся крупяном сезоне 2019-20 годов (сентябрь-август) в основном росли вслед за ценами на сырьё, ставя всё новые рекорды. В сезоне 2020-2021 годов производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овёс. Таким образом, цены в данном сегменте крупяного рынка будут, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне, подозревают в ИКАР.
По состоянию на конец августа текущего года средняя оптовая цена на овсяные хлопья составила 27,1 тыс. рублей за тонну с НДС. Предыдущий максимум — 24,9 тыс. рублей за тонну с НДС в конце апреля 2016 года. В конце августа 2019 года — 20 тыс. рублей за тонну с НДС, следует из аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка.
Причина повышения цен на овёс — очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора. Кроме того, качество зерна из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки в Западной Сибири — крупнейшем регионе производства овса — невысокое.
В настоящее время, добавила Глазунова, цены на него в Алтайском крае выросли до 13 тысяч руб/т с НДС по сравнению с 6,1 тысячи руб/т с НДС на начало сентября прошлого года.
Как пояснили нашему изданию в Минсельхозе, сегодня выращивание овса ведётся во всех субъектах Российской Федерации, при этом около 40% валового сбора приходится на Сибирский федеральный округ и порядка 29% — на Приволжский федеральный округ. В 2020 году посевная площадь овса составила 2,5 млн га, что соответствует уровню прошлого года (в 2019 г. — 2545,4 тысячи га), проинформировали в ведомстве.
По данным органов управления субъектов агропромышленного комплекса (АПК), валовой сбор овса в текущем году прогнозируется на уровне прошлого года — около 4,4 млн тонн, при урожайности 18 ц/га.
Минсельхоз не прогнозирует дефицита сырья для производства овсяных хлопьев на территории России. Сбор урожая 2020 года будет способствовать стабилизации цен на овёс, — успокоили в министерстве.
Директор института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в свою очередь не советует потребителям закупаться впрок и создавать запасы в домашнем хозяйстве: овсяные хлопья содержат масло и при длительном хранении склонны к прогорканию. К тому же уборка во многих регионах ещё продолжается и ситуация может до некоторой степени исправиться, уточняет он.
Да, скорее всего, на протяжении всего сезона нас ожидает повышенный ценовой фон на этот продукт, но потребители к нему приспособятся и никакой катастрофы не случится. Ведь по другим крупам и по зерну в целом ситуация нормальная.
Вместе с тем, зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов признаёт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оптовые цены на овсяные хлопья увеличились с 16-17 р./кг. до 22-23 р./кг.
Причина — низкий урожай овса в текущем сельскохозяйственном сезоне (3.9 млн тонн против 4.4 млн тонн годом ранее). Кроме снижения валового сбора овса, прогнозируется снижение доли овса крупяных кондиций в общем объёме урожая. Спрос на овсяные хлопья мы оцениваем как неэластичный.
Леонов отметил, что цена на них невысокая, поэтому маловероятно, что потребители будут массово переключаться на другие виды круп в случае колебаний розничной цены.
Сокращение посевных площадей и крайне благоприятные условия для формирования нового урожая в Сибири — это главные причины. Розничные цены будут расти, но этот рост будет размазан, думаю, как минимум три-четыре месяца, — сказал он.
Рост цен будет, убеждён директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов. И всё это, по его словам, станет очевидным в течение в трех-четырёх месяцев.
Можно с уверенностью говорить, что будет быстрый рост цен в ближайший месяц. Ведь овса может быть и не мало уродилось, но всё же овса который подходит для продовольствия, для хлопьев, его не так много.
Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорит, что овсяного зерна у нас в стране более чем достаточно, «его производят более 4,5 млн тонн, девать его некуда». По его словам, в Российской Федерации производится примерно 120-130 тысяч тонн овсяных хлопьев, для их производства требуется 250-300 тысяч тонн овса.
То есть дефицита овса в стране нет. Поэтому для производства овса всегда найдутся нужные объемы. Курс рубля падает и очень серьёзно, поэтому в рублёвом эквиваленте экспорт архивыгоден. Овёс, увы, не экспортная культура. Его на экспорт не берут. Его в России 4,5 млн или чуть меньше в этом году, но более чем достаточно. Но коль растёт цена на пшеницу, будет расти цена и на овёс. В стоимости самого товара стоимость сырья составляет до 90%, если зерно будет дорожать, прямо пропорционально будет дорожать и продукция из этого зерна. Понятное дело.
В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров добавил, что если овёс подорожал, то дефицита не возникнет. По его мнению, «дефицит обычно возникает до подорожания, а когда цены уже поднялись дефицита не будет».
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