https://static.news.ru/photo/80beff16-5fe6-11ea-855b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Сотрудник американской финансовой корпорации Mastercard заразился коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. В связи с этим руководство компании решило закрыть два офиса.

Один из офисов находится в Нью-Йорке, другой — в бразильском городе Сан-Паулу. Заразившийся работал в Бразилии, где заразился, а на этой неделе он прилетел в США. Корпорация напомнила своим сотрудникам о необходимых мерах для наблюдения за состоянием здоровья, передаёт Bloomberg.

По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 100 тысяч человек, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшение состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.