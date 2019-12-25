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Цена на перемещение и хранение припаркованных с нарушениями автомобилей в столице увеличится с 1 января будущего года.

По данным пресс-службы «Московского паркинга», решение об изменении тарифа было принято с учётом инфляции и перерасчёта экономически обоснованной стоимости. Однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространённых...