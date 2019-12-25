https://static.news.ru/photo/99204d04-270f-11ea-8ffc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбой в работе платёжных систем, наблюдавшийся в ряде государств, не повлиял на работу международной платежной системы Mastercard в России.
Мы проверили ситуацию. Никаких сбоев не было. Сеть Mastercard, а также все сервисы и продукты платёжной системы работают в штатном режиме, — рассказали ТАСС в Mastercard.
На плохую работу пользователи платёжных систем Visa и Mastercard начали жаловаться 24 декабря. Наибольшее число случаев было зафиксировано в США, Германии и Великобритании. 88% пользователей Visa жаловались на проблемы с совершением платежей, 7% столкнулись с проблемами с банкоматами, 3% пожаловались на работу сайта, писал NEWS.ru