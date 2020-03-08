https://static.news.ru/photo/9f4c4a18-61f0-11ea-9984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Из-за падения курса рубля и вероятного подорожания товаров возможен некоторый ажиотаж. Однако повторения ситуации 2015 года, когда россияне массово скупали технику, не будет, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Причиной повышенного спроса может стать не столько «просадка» национальной валюты, сколько панические настроения среди населения.

Всё-таки два раза в одну реку не входят. Эта история была, определённая прививка у населения сделана: многие понимают, что нет смысла покупать по три телевизора, ни к чему это. Так что второй раз этого не будет, — цитирует Федякова РИА Новости.

Он также отметил, что колебания курсов валют может повлиять на стоимость иностранных товаров в России, однако с благодаря импортозамещению объём импортной продукции на российском рынке значительно снизился.

Эксперт рекомендовал в первую очередь обращать внимание не на валюту, а на нефть. По его словам, для государства «не так страшен курс валют, как поступления от продажи нефти — существенная часть доходов бюджета формируется нефтяными доходами». Если низкие цены на нефть продержатся долгое время — будет непросто, признал Федяков. Тем не менее, он призвал не драматизировать ситуацию, так как «в национальных фондах скопились достаточные запасы», поэтому «некую волатильность эта подушка безопасности сможет сдержать».

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Это означает завершение сделки 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев спрогнозировал повышение стоимости импортных товаров на 20-40% из-за падения курса рубля к доллару и евро.